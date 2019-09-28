شركة نطاق توفر وظائف تعليمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة نطاق للخدمات الاكتوارية عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات وعبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، عن توفر 3 وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في الشركة في مدينة الرياض وفق مسمى وظيفي أخصائي اكتواري.

ويتمثل الوصف الوظيفي في إجراء الأبحاث والدراسات حول العلوم الاكتوارية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى تطوير المفاهيم والنظريات والأساليب التشغيلية، والمشاركة في التطبيق العملي لمجالات التامين والسياسات الحكومية وغير ذلك من المجالات.

واشترطت الشركة، أن تكون المتقدمات من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في العلوم اختصاص رياضيات، المهارات المتقدمة في التواصل حول إجراءات العمل، المهارات المتقدمة في استخدام برامج الحاسب الأساسية، الإلمام بإعداد الحسابات السنوية، جمع البيانات ومهارات البحث، إعداد التقارير والتوقعات، إجادة اللغة العربية، المهارات المتوسطة باللغة الإنجليزية.

وتعد مميزات العمل: راتب 8000 ريال، دوام كامل، وفترة العمل: فترتين؛ فيما تم فتح باب التقديم ابتداءً من تاريخ 20/1/1441 هجري؛ كما يتم تقديم وظائف شركة نطاق للخدمات الاكتوارية من خلال النقر على الرابط التالي التابع للبوابة الوطنية للعمل طاقات: هنا