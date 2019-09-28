السقا يحسم الجدل بشأن انفصاله عن زوجته 

القاهرة(صدى):

حسم الفنان المصري أحمد السقا بشأن شائعة طلاقه من زوجته مقدمة البرامج مها الصغير، حيث ظهر الثنائي فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

وبدا السقا جالسا بجوار زوجته وهما ممسكان يد بعضهما البعض، مما يوضح قوة العلاقة بينهما، رغم الشائعات التي طالت علاقتهما خلال الفترة الأخيرة.

وعلي صعيد آخر، يواصل النجم أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد العنكبوت” التى تشاركه البطولة النجمة منى زكى، والنجم ظافر العابدين وعدد من النجوم، تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.