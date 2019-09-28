بالفيديو.. مشادة حادة بين مدرب ناد عربي ومشجع تنتهي ببصقة وقذف بالحذاء 

ماجد محمد(صدى):

رصد مقطع فيديو مشادة كلامية حادة بين مدرب فريق نفط ميسلون العراقي ومشجع للفريق، بعد نهاية المباراة التي خسرها الفريق 1-3 أمام الصناعات الكهربائية في الجولة الثانية من بطولة الدوري العراقي لكرة القدم.

واستشاطت جماهير نفط ميسلون غضبا عقب تلقي شباك فريقها الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ الأمر الذي جعلها تستفز مدرب الفريق أحمد دحام بتصرفات غير رياضية وتوجيه الشتائم له.

وفقد مدرب نفط ميسلون أعصابه بعد ردة فعل الجماهير، حيث بدا في مقطع فيديو البصقة التي صوّبها نحو أحد المشجعين على المدرجات، وقذفه بالحذاء.