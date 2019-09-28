وفقا للائحة الذوق العام.. 19 مخالفة يجب تجنبها عند الحصول على التأشيرة السياحية للمملكة

علي القحطاني(صدى):

قامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بنشر ” لائحة ” تتضمن شرح لـ 19 مخالفة بناء على لائحة الذوق العام والغرامات، وذلك على موقعها الخاص للتقديم على التأشيرة السياحية السعودية.

حيث وضعت لائحة الذوق العام 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية، أقلها 50 ريالاً وأعلاها 3 آلاف ريال.

وعن هذه المخالفات، فيتضمن أرزها ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو تلك التي تحمل عبارات أو صورًا أو أشكالا تخدش الحياء، أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات.

وعن باقي المخالفات يمكن معرفتها من خلال هذه اللائحة: