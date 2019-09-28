شاب يكتشف وصية مؤثرة لوالده بعد وفاته

نايف السالم(صدى):

عثر مواطن شاب على وصية كتبها والده -رحمه الله- قبل موته بأيام على جواله، ولم يتمكّن من إرسالها إليه، لينشرها عبر حسابه على ” تويتر” حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا.

وعلق الشاب على الوصية: ” جوّال والدي -رحمه الله- بحوزتي، وهو مغلق منذ وفاته، البارحة، اضطررت إلى الدخول على جوّاله؛ للحصول على معلومات في الملاحظات؛ لإنهاء الإجراءات، ولفت انتباهي هذه الملحوظة التي كتبها موجهاً حديثه لي، ولم يرسلها لي ولا لغيري، وكأنه عرف أنني سأجدها، وسأقرأها ولو بعد حين “.

وجاء نص الوصية المؤثر كالتالي:” بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ابني عبد الله أنت تعبت معايه كثير في مرضي ولكن اليوم الاثنين 18 ذو الحجة استفرغت دم وخرج مني الدم وأنا أشعر بخمول شديد مكتفني وما يخليني اتحرك وايم أنام فأحس يا ابني بقرب أجلي وأنا والله ما بغيت أخوفكم وخاصة انت عشان ما ودي أشوفك مهموم وشايل همي “.

وأضاف: ” وانا الحين قاعد في الصالة اللي فوق وما حد معاي وانت مصطك عليك في غرفتك.. المهم ياولدي والله انك بريت بي وانك يا عبد الله ابن صالح ووالله اني احبك كما تحبني اكثر.. يارب يسعدك سعادة ما تشقى بعدها أبدن وهذه وصيتي لك فانتبه لها وخذ بها يا ولدي”: 1 / الصلاة الصلاة الصلاة، لا تتركها ولو انك على فراش الموت فانت فرطت فيها كثير والحين اوصيك على صلاتك فهي جنتك ونارك ولا تنسى فرظك حتى الفجر وصلاة الجمعة ”

وتابع: ” 2 / الله الله في أمك فاطمة، فأنا اقتسمت معها التعب والتربيه وما قصرت معاي ولا معاك والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم فأنا أوصيك بها وببرها وألا ترفع صوتك فوق صوتها ترا هي تشوفك سندها بعدي.. 3 / اوصيك باخوك عبد العزيز واخوك محمد ودراسته وتحمله يا عبد الله لأنه مراهق وتعامل معه كأنك ابوه وخل عنده سيارة “.

واستطرد:” ولا تنسى اخواتك حنان وبشاير فاهتم بهم وكانهم انا وخلك اكبر عون وسند وظهر لهم كلهم فانت المسؤول عنهم امام الله من بعدي خاصة الصغير الضعيف عبد العزيز يا عبد الله ولا تنسى اختك مها أن تكون معين والحمد لله أن الله رزقها بياسر ( زوجها ) فهو رجال نشمي وهو اخوك الكبير والله اني احبه واحب اولاده وانا جدهم.

4 / احضر يا عبد الله مناسبات الجماعة والعايلة في الزواجات والاعياد ولا تنسى تزورهم اذا مرض واحد منهم تكفى وانا ابوك لنك كنت ما تحب تخرج من البيت وانا دايم احضر المناسبات كلها فابغاك تكون محلي ومكاني وأطلب من ولد خالك عمر بن سعيد انه يعلمك باوقات المناسبات لنه كان اكثر واحد يسألني عنك لما احضر المناسبات.

5/ لا تقطع لا تقطع لا تقطع وصلك بعمتك شريفة وخالتك مسفرة فاني اوصيك ان تزورهم اسبوعيا ان كان تبغا رضاي عليك فتكفي وانا ابوك انك ما تتركهم وتكون مثل ابنهم ابدن ابدن ابدن لا تقطع عمتك شريفة وخالتك مسفرة.

6/ ( لما تروح ) الرياض تروح لعمك سعيد وتزوره وهذا اللي يسونه عيال عمك معي اذا جاءو للشرقية فرضى عمك سعيد عليك من رضاي

7/ انا أحب عمك صالح الفقيه الله يرحمه كثير جدا وكنت اشوفه زي والدي صالح وكنت دايم ازوره وما قطعته حتى توفى والله يبيح منه والحين الدور عليك انك ما تقطع ابنه الرجال الطيب محمد الفقيه فاوصيك بزيارته دايم وما تقطعه.

8 / لا تتدين ابدا فان السلف تلف وحمله ثقيل ثقيل يا عبد الله فلا تتسلف مهما كان الا في الشديد القوي او تكون مسالة حياة وموت غيرها لا.

أما الأمور المالية يا ولدي، 9 / أنا ولله الحمد ما علي دين ابن وما عرف احد يطلبني وان جاك احد وقالك انه يطلبني فاطلب منه ما يثبت من ورقه او شهادة رجال فان جابها فاعطه لكن والله ما عرف احد متدين منه

والله يا عبد الله اتمنى ان يمد الله في عمري واشوفك موظف في ارامكو أو مكان كبير ولكني احس بدنو الاجل وهذا امر الله صدقني يا عبد الله اني اعطيتك كل ما املك وعلى قد اللي اقدر واني ما ابغا اشوفك منكسر ولو عندي زياده لاعطيتك لكن الحمد لله، الله الله في نفسك وفي امك وفي اخواتك واخوانك.. استودعك الله يا ابني البار.. 18 ذو الحجة ” .