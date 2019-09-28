بالصور.. جمعية غِراس تحتفي باليوم الوطني السعودي 89

محمد السعران(صدى):

رعى مدير مركز التنمية الإجتماعية عبدالله الأمير حفل جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان – غِراس وذلك إحتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون، وبحضور مدير تعليم صبيا ضيف الله الحازمي وعددٍ من منسوبات التعليم بالقسم النسائي وذلك مساء يوم الخميس بمحافظة صبيا.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي تلاه الحفل الخطابي حيث ألقى المدير التنفيذي للجمعية محمد عبدالفتاح الحازمي كلمة رفع فيها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي داعياً الله أن يعيد علينا هذه المناسبة ونحن في أمن وأمان وأن يعز هذه البلاد ويدفع عنها كل شر إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما ألقى مدير مركز التنمية الاجتماعية كلمة بهذه المناسبة.

بعد ذلك انطلقت العديد من الفقرات الممتعة و المتنوعة و التي قدمها الفنان وائل خواجي، كما تم توزيع الهدايا على المشاركين وعمل السحوبات على الأجهزة الكهربائية بين الحاضرين من الأيتام و أسرهم، وتقديم وجبة عشاء، وعبر الأهالي عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة مقدمين الشكر للجمعية والقائمين عليها على الرعاية والاهتمام التي يجدونها.