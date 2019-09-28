الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز يرعى الافتتاح الرسمي لحفل مدينة الطيبات ويشكر الجميع

ايمان عبدالفتاح_تصوير محمد العمري (صدى):

استمرت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني بمدينة الطيبات العالمية بجدة برعاية الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز حيث شهد اليوم الثاني الافتتاح الرسمي للفعاليات من قبل الأمير الذى بدأ بعزف للسلام الوطني وإلقاء للشعر وعرض مسرحي وانشاد للأطفال ( قبلة الداعي) بساحة الاستقبال ثم العرض الرئيسي بدأ بآيات من القرآن وكلمة ترحيبية للمشرف العام على المدينة الأستاذ يوسف كيكي في المسرح الأول.

وتوالت العروض والفقرات في شكل تسلسلي رائع بدأت بقصيدة شعرية تبعها استعراض للأطفال بقيادة المدربة بسمة خليل ثم الفقرة الاستعراضية الرئيسية أيضا للأطفال بقيادة المدربة رولا بالحمر تلاها استعراضات من الفولكلور الشعبي الذي يميز بعض من مناطق المملكة واختتمت الفقرات بالعرضة التجدية ، فكلمة راعي الحفل الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز التي اسهب فيها وأعجب الجميع فيها و شكر القائمين على الاحتفالية مشيدا بحسن التنظيم والأداء واعتبر أن ما شهده هو ترجمة للتلاحم بين القيادة والشعب وأن ما عبر عنه الشعراء الشباب والشعراء الأطفال في اشعارهم واستعراضاتهم هو ترجمة لانتمائهم وولائهم الذى يزرعوه في نفوس ابناهم وحذر الجميع من الاستماع إلي الشائعات من المغرضين والحاسدين منبها إلى أن هناك من يتربص بالمملكة ويحسدها على نعمها ويحسد شعبها على هذه النعمة وعلى الحب الذى يربط القيادة بالشعب.

وأضاف سموه إن ما نراه اليوم هو خير رد عليهم بالانتماء والولاء والتلاحم .

ثم تسلم الراعي الأمير درعا تذكاريا من المهندس خليل عبدالرؤوف رئيس مجلس إدارة متحف مدينة الطيبات بهذه المناسبة ثم قام سموه بعد ذلك بجولة تفقدية على اجنحة المشاركين بالاحتفالية من فناني الرسم التشكيلي واسر منتجة وبيت الصيرفي .

ثم تجول سموه بمتحف المدينة وقام بزيارة لجناح الملك عبدالعزيز الذى يجسد مسيرة الوطن ورحلة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في توحيد المملكة تحت راية التوحيد.

ثم اختتم سموه الزيارة بأخذ الصور التذكارية مع الصحفيين ونجوم السوشال ميديا والأطفال مودعا بالحفاوة بمثل ما استقبل .

وعلي جانب اخر تباري بعض المشاركين من الاسر المنتجة وشركات التغذية في تقديم منتجاتهم من عصيرات ووجبات خفيفة للجمهور مجانا مشاركة منهم في حب الوطن .

من جهته أشار المهندس / يوسف كيكي المشرف على المدينة والفعالية الي أن المدينة افتتحت أبوابها يومياً للزوار مجانا من الساعة 5 إلى 12 مساءً، وتستمر حتى انتهاء فعاليات مساء اليوم الجمعة ٢٨ محرم .

ونسب المهندس كيكي الظهور المميز للاستعراضات ودقة التنظيم إلى الاستعدادات المبكرة للتجهيز للفعالية والذي استغرق ما يزيد عن الشهر لتجهيز المسرح والفرق المشاركة والفقرات الوطنية المقدمة ، واختيار الفرقة الموسيقية، والاستعراضات، والأغاني، والرقصات الشعبية. تم الاستعانة فيها بما يقرب من مائة شخص ما بين أطفال وشباب وشابات في الأداء والتنظيم والعلاقات العامة والإعلام والتصوير وغيرها وقدم كل الشكر والتقدير لكل من أسهم بجهوده التطوعية في هذا العمل وخاصة مؤسسة غاليه الحربي لتنظيم الفعاليات وفريقها التي اشرفت على تأمين الفريق العامل في الفعالية من الكوادر الوطنية المميزة التي أدت ادوارها بشكل مميز مؤكد على أن الوطن بهؤلاء يعلو الهمة من أجل الوصول إلى القمة.

متحف مدينة الطيبات العالمية ينظم الفعالية بالتعاون مع مؤسسة غاليه الحربي لتنظيم الفعاليات ويرعى الفعالية الكترونيا أكثر من ٥٠ صحيفة إلكترونية .