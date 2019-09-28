عراقية تهاجم العاملين بمطار الكويت.. والداخلية الكويتية ترد

خالد الظفيري(صدى):

ردت وزارة الداخلية الكويتية على مقطع الفيديو المتداول، والذي تضمن إساءة للعاملين في جوازات مطار الكويت الدولي.

وأصدرت الوزارة بيان قالت فيه أن رجال جوازات المطار تعاملوا بكل رقي مع مسافرة من أصول عربية وابنتها، حيث طلبتا صرف سمة دخول سياحية للبلاد.

وأضافت الوزارة: ” المذكورة وصلت إلى المطار وبصحبتها ابنتها على متن إحدى الرحلات، وطلبتا صرف سمة دخول سياحية للبلاد، وعند التدقيق على أوراقهما الثبوتية وجواز سفر الابنة تبين أن صلاحيته أقل من 6 أشهر ” .

وتواصلت وزارة الخارجية الدنماركية مع نظيرتها الكويتية، وأكدت صحة البيانات وصلاحية مدة تمديد جواز سفر الابنة، وعلى الفور تم صرف سمة الدخول السياحية لهما.

وكان قد تم تداول مقطع فيديو قد أظهر سيدة دنماركية من أصول عربية، تتلفظ بعبارات خادشة وغير لائقة يعاقب عليها القانون بحق جوازات المطار.