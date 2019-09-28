بالصور.. سروال دنيا بطمة يعرضها لاتهامات تخطي الحدود

مليكة فؤاد(صدى):

تعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، لاتهامات تخطي الحدود بسبب ارتدائها سروال ممزق؛ حيث ارتدت ملابس جمعت الأسلوبين الأنيق والكاجوال، وسترة باللون الابيض بكمين طويلين مفتوحين مع كنزة ضيقة باللون البيج.

واعتبر بعض المتابعين سروالها الممزق أنه تخطى الحدود بجرأة تصميمه؛ فيما علقت بطمة: ” الزمن يغير فيك أشياء كثيرة (مفاهيمك، قناعاتك…). لكن إياك أن تتركه يغير فيك أمور لا تقبل التغيير مثل أصلك ومعدنك الطيب “.