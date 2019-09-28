مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن التظاهر

القاهرة(صدى):

رفضت وزارة الخارجية المصرية، ما ورد في البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول التظاهر في مصر، بعدما أكد المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، إنه من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات.

وأوضح ” حافظ ” أن بيان المفوضية يستند باعترافها إلى معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.

وأشار إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص في مصر يتم بموجب القانون، ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة، وفي إطار من الشفافية والوضوح؛ مشددًا على أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطًا مشروعًا، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.