خبير علاقات أسرية يكشف عن الآثار السلبية لمقارنة المرء حياته الزوجية بالآخرين 

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير علاقات أسرية عن الآثار السلبية لمقارنة المرء حياته الزوجية بحياة الآخرين ومنها:

أولا.. هدم الثقة: مقارنة حياتك بحياة الآخرين عادة ما تهدم الثقة بنفسك وبشريك حياتك وتمنعك من رؤية النقاط الإيجابية في هذه العلاقة.

ثانيا.. الشعور بالغيرة: تجنب مقارنة نفسك بالآخرين لأن هذه المقارنة عادة ما تولد مشاعر الغيرة السلبية لديك، وقد تشغلك عن تحقيق ما تصبو إليه في الوقت الذي يعمل الآخرون على تطوير حياتهم وإمكانياتهم.

ثالثا.. الشعور بالإحباط: كل شخص مختلف عن الآخر، وظروفه وحياته كذلك مختلفة، لذا فإن مقارنة نفسك بالآخرين غالباً ما تكون مقارنة غير عادلة، وتبعث في نفسك الإحباط، ما ينعكس سلباً على حياتك الزوجية.

رابعا.. التفكير السطحي: عادة ما تعتمد المقارنة على رصد نقاط قوة الآخرين الظاهرة لنا، وهذا خطأ كبير فالسعادة الظاهرية ليست بالضرورة مؤشراً على الحالة العامة للإنسان.

خامسا.. التوتر العصبي: الجهد المبذول في المقارنة مع حياة الآخرين، يضعك تحت ضغط عصبي ويجعلك في حالة منافسة دائمة معهم، وهذا يؤثر على حياتك الزوجية ويسرق منك اللحظات الجميلة.