«الجوازات»: مدة الإقامة بالمملكة من خلال التأشيرة السياحية 3 أشهر

نايف السالم(صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات، إن التأشيرة السياحية تتيح لحاملها إمكانية الإقامة في المملكة لفترة أقصاها 3 أشهر خلال السنة الواحدة.

وكانت المملكة قد أعلنت رسمياً أمس عن فتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم وإطلاق التأشيرة السياحية الإلكترونية، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم في الدرعية التاريخية بالرياض.

وشارك في الاحتفالية التي تزامنت مع يوم السياحة العالمي، حشد من صناع السياحة والمستثمرين الدوليين، وذلك بحضور أمين عام رئيس منظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي, ورئيسة مجلس السفر والسياحة العالمي غلوريا جيفارا.