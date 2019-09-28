أستون مارتن قد تخفض أسعار سياراتها الجديدة

لندن(صدى):

توقع محللون اقتصاديون، باحتمالية أن تخفض شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية “أستون مارتن ” سعر بيع أول سيارة تنتجها من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (suv).

وأكد المحللون، أن ذلك من أجل الوصول إلى رقم المبيعات المستهدف، وهو 1400 سيارة؛ حتى تتمكن من بيع كمية إضافية من السندات المضمونة أو غير المضمونة بقيمة 100 مليون دولار، وفقا لشروط طرح السندات المعلنة اليوم.

وتحاول إدارة الشركة ربط مستقبل الشركة بنجاح منتج واحد من منتجاتها، وخفض تقديراته لسعر سهم الشركة المناسب من 327 بنس إلى 288 بنس، وهو ما يقل بنسبة 40% عن سعر السهم في ختام تعاملات أمس.