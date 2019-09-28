أهم مواقع المملكة التي تستقبل السياح

الرياض(صدى):

تصدر المملكة للمرة الأولى تأشيرات سياحية، لتفتح بذلك أبوابها أمام السياح الأجانب؛ حيث شملت المواقع التي تستقبل السياح موقع ” مدائن صالح ” في وادي العلا، والذي أدرج كموقع تراث عالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).

ويعرف محليا باسم ” الحجر “، كما تضم ” مقابر الأسود ” في جبل من الصخر قرب مدينة العلا، ونقوش كتابات تعود لحضارتي دادان ولحيان من الألفية الأولى قبل المسيح؛ فضلًا عن ” واحة الأحساء “، و ” فوهة الوعبة ” التي تقع قرب مدينة جدة غرب المملكة.

وتشكلت بعد انفجار أبخرة تحت الأرض تسببت بها الحركة البركانية، وتغطي عمق الفوهة طبقة أملاح لامعة؛ فيما تقول الأسطورة المحلية، إنها ” ثمرة حب جبلين، تحرك أحدهما ليتوحد مع الآخر، تاركا مكانه فراغا على شكل فوهة “.