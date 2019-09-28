القهوة الخضراء تساعد على إنقاص الوزن 

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبير تغذية أن القهوة الخضراء تعد سلاحاً فعالاً لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، لافتا إلى أن القهوة الخضراء “غير محمصة” تعمل على تنشيط الأيض، كما أنها تحتوي على حمض الكلوروجينيك الذي يمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم، ما يحول دون تخزين السكر والدهون في الجسم.

وأشار خبير تغذية إلى أن حمض الكلوروجينيك يمتاز باحتوائه على مضادات أكسدة تتمتع بتأثير إيجابي في البشرة وتحارب الشيخوخة.

وأردف أن القهوة الخضراء تحتوي على كمية أقل من الكافيين، ومن ثم تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يعانون العصبية واضطرابات النوم عند شرب القهوة المحمصة العادية، مشددا على ضرورة إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والمواظبة على ممارسة الرياضة من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.