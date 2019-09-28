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فشل العناية بـ«العدسات اللاصقة» يُسبب مخاطر كبيرة للعين

فشل العناية بـ«العدسات اللاصقة» يُسبب مخاطر كبيرة للعين
متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر ” العدسات اللاصقة ” وسيلة فعالة ومريحة لتصحيح الرؤية دون الحاجة للنظارات، إلا أن عدم العناية بها وبنظافتها قد يؤدي لمشاكل كبيرة بـ ” العين ” ، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز النصائح التي ستساعد على بقائها نظيفة.

– غسل الأيدي وشطفها وتجفيفها جيدًا قبل لمس العدسات، وتجنب وضع أشياء عليها مباشرة مثل الماء.

– عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم؛ لأنها قد تحجب الأكسجين الضروري لصحة قرنية العين.

– ارتداء العدسات اللاصقة أثناء النوم يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات مثل ” قرحة القرنية ” التي قد تكون مؤلمة للغاية.


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