فوائد مذهلة لتناول العسل

أميرة خالد(صدى):

أزاحت الدراسات الحديثة، الستار عن أسرار العسل التي تجعله وسيلة شفاء من الجروح، ووقاية من مشاكل صحية أخرى.

وتتمثل فوائد العسل في أنه غني بمضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهابات ومظاهر الشيخوخة، وتحمي القلب والعيون والشرايين، كما أنه بديل صحي للسكر المكرّر، فهو يوفر التحلية ومغذيات ومضادات للالتهابات.

وتوجد أدلة علمية على أن العسل يساعد على خفض الكولسترول الضار، وزيادة الكولسترول الجيد في الدم؛ فضلًا عن مساعدته على خفض الدهون الثلاثية في الدم، وهي تسبب انسداد الشرايين مع الكولسترول، كما يخفف الإحساس بالحموضة وحرقة المعدة، وتبييض البشرة، ومحاربة التهابات الجلد.