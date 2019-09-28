أبرزهم المارشميلو والعلكة.. أطعمة لن تتناوليها مرة أخرى بسبب مكوناتها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يوجد بعض الأطعمة التي ربما نستسيغ مذاقها بشكل كبير، لكننا قد نشمئز من بعض من تلك الأطعمة إذا عرفتِ المكونات التي تدخل في تحضيرها، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز هذه الأطعمة.

* حلوى الخطمي ” المارشميلو ”

تُصنع من الجيلاتين، وهو بروتين حيواني يدخل أيضًا في تركيب الآيس كريم، حيث يتم تصنيعه عن طريق غليان جلود وعظام الحيوانات.

* اللحم البقري المفروم

تقوم كثير من المتاجر بإضافة مادة تعرف باسم ” الوحل الوردي ” لهذا اللحم، وهي عبارة عن حشو مغلف بمادة الأمونيا الهدف منها خفض التكلفة بالنسبة للأشخاص الذين يورّدون ذلك اللحم البقري.

* العلكة

تأتي ” العلكة ” بالعديد من النكهات لكن كلها تتشارك في شيء واحد، وهو أنها تُصَنَّع من مادة تعرف باسم ” لانولين ” وهي مادة يتم إفرازها من الغدد الجلدية للأغنام.

* الخبز

يضاف إليه حمض أميني يعرف باسم ” L-cysteine “، فهو يساعد على إطالة عمر الخبز التخزيني إلا أنه يُصَنَّع في الغالب من شعر الإنسان.

* المشروبات الغازية المحلاة بنكهة الحمضيات

تدخل في تصنيعها مادة كيميائية تركيبية حاصلة على براءة اختراع كمثبط لـ ” الهب ” ، وهي المادة التي تعرف باسم BVO.