دورات تدريبية للعاملين في المطارات لاستقبال السياح بعد إطلاق التأشيرة السياحية

نايف السالم(صدى):

أشار مصدر مطلع إلى بدء تنظيم دورات تدريبية للعاملين في منافذ الدخول والجهات ذات الصلة باستقبال الزوار حاملي التأشيرات السياحية، وذلك بعد إطلاقها بشكل رسمي من قِبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأوضح المصدر أن إدارة الخدمات الأرضية بمطار المدينة المنورة وكذلك إدارة المطار بدأتا في عقد دورات تدريبية للعاملين المعنيين بالتعامل مع السياح القادمين، بالتنسيق مع هيئة السياحة، بهدف رفع الجانب التوعوي والمعرفي لكيفية التعامل مع السائح وإعطاء صورة إيجابية عن المملكة.

وتتيح التأشيرة السياحية لزوار المملكة من 49 دولة الدخول في زيارات متعددة لغرض السياحة، تمتد لعام كامل وتتيح لهم الإقامة 90 يوماً، ويتم استخراجها لمواطني هذه الدول عند الوصول في المطارات والمنافذ البرية، كما يمكن لمواطني بقية الدول استخراجها من ممثليات المملكة في الخارج خلال يومين فقط.