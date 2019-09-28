مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين في انفجارين وهجمات صاروخية بأفغانستان

كابول(صدى):

قُتل شخصان على الأقل فيما أصيب 17 آخرون في انفجارين وهجمات صاروخية في أفغانستان اليوم، فيما تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقُتل شخص واحد على الأقل فيما أصيب ثلاثة آخرون، عندما انفجرت قنبلة داخل مدرسة، كانت تُستخدم كمركز اقتراع في منطقة ” سرخ رود ” بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقًا لما صرح به عضو المجلس الإقليمي، هراب قادري.

ووقع انفجار آخر داخل مسجد، كان يتم استخدامه كمركز اقتراع في مدينة قندهار، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا من بينهم رجل شرطة، طبقا لما صرح مسؤول الشرطة الإقليمية محمد قاسم أزاد.

وأضاف أزاد أنه تم وضع العبوة الناسفة داخل مكبر الصوت بالمسجد.

وفي الوقت نفسه، أكد عضوا مجلس إقليم قندوز، غلام رحباني رحباني ومولاوي عبدالله أن أحد مراقبي الانتخابات على الأقل قُتل في هجمات صاروخية في الإقليم.

وأضاف رحباني أن مسلحي طالبان بدأوا قصف مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم شمال أفغانستان.

ووقعت أيضًا حوادث أمنية أصغر في كابول، لكن السُلطات لم تؤكد ذلك بعد أو تنشر تفاصيل حول الحوادث.