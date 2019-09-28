«التعليم» توضح مواصفات الحقيبة المدرسية الآمنة للطلاب

حمود العنزي(صدى):

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري عن مواصفات واشتراطات ” الحقيبة المدرسية ” للطلاب والطالبات بشكل عام، وطلاب المرحلة الابتدائية على وجه التحديد لضمان سلامتهم.

وتفصيلآ، أوضحت ” الشهري ” أن الحقيبة السليمة يجب أن تشتمل على حزام كتف مبطن وجيوب متعددة لتوزيع الوزن عليها، إضافة إلى اشتمالها على حزامي كتف لا حزام كتف واحد.

كما يجب أن يقل وزن الحقيبة عن الطالب بنسبة لا تقل على 10% والبعد عن الحقيبة ذات العجلات؛ لأنها قد تتسبب في حدوث آلام في الظهر والكتف لدى الطلاب والطالبات، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .