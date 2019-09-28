إحالة منتحلي شخصية المتقدم باختبار التخصصات الصحية لـ إمارة المنطقة المعنية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن ” منتحلي ” شخصية المتقدم على الاختبار التحريري الخاص بالتصنيف والتسجيل في هيئة التخصصات الصحية، سيتم الرفع بهم إلى إمارة المنطقة المعنية لاتخاذ اللازم.

وتفصيلآ، صرح المصدر بأن الإجراءات لا تتوقف عن هذا الحد، بل تتجاوز ذلك لتصل إلى حظر سجل المتقدم والمتقدم عنه.

كما يتم إبلاغ هيئة التخصصات بما يتم التوصل إليه، وتطبيق عقوبات الغش في حال ثبتت إدانتهم رسميًا.

وأشار المصدر إلى أن للهيئة الحق في إعادة تقويم الممارس الصحي؛ للتأكد من كفاءته المهنية عند صدور أمر قضائي بذلك، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .