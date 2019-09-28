لورود اسمه في فضيحة مكالمة ترامب..المبعوث الأمريكي لأوكرانيا يستقيل

واشنطن(صدى):

استقال المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كورت فولكر الجمعة، إثر تلقّيه استدعاءً من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب بعد مكالمته مع الرئيس الأوكراني.

وكان من المقرر أن يدلى فولكر ببيان أمام الكونجرس الشهر المقبل في إطار هذا التحقيق.

وكانت مكالمة هاتفية مسربة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دفع فيها ترامب مرارًا وتكرارًا للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه، ويستند الديمقراطيون في الكونجرس عليها في الإجراءات التي بدأوها في مجلس النواب الأمريكي من أجل عزل ترامب.

وفي حال ثبت طلب الرئيس الأمريكي، من نظيره الأوكراني، التدخل في مسار الانتخابات المقررة العام المقبل، من خلال طلب التحقيق مع منافسه المحتمل عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، فإن ترامب قد يواجه العزل.

اقرأ أيضًا: