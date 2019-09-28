فيراري ولامبورجيني وبنتلي.. مصادرة وبيع سيارات فاخرة لابن رئيس غينيا بالمزاد

وكالات(صدى):

صادرت السلطات في مدينة جنيف مجموعة من السيارات الفاخرة، من تيودورو ابن رئيس غينيا الاستوائية لبيعها في المزادات.

وقد تصل قيمة السيارات التي تمت مصادرتها إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.

وقال مدعون سويسريون إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز فيراري ولامبورجيني وبنتلي ورولز رويس يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة والمعروف باسم تيودورين وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس استعدادا لبيعها يوم الأحد.

وتعتبر إدارة ابن الرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو من بين الإدارات الأكثر فسادا في العالم.