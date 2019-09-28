منها الملبوسات والمشروبات.. أنشطة يشملها الإعفاء من المقابل المالي

نايف السالم(صدى):

يوجد العديد من الأنشطة الصناعية الرئيسية التي تتطلب الحصول على موافقة من وزارة الصناعة ومن المتوقع أن يشملها تحمل الدولة للمقابل المالي.

وتتمثل هذه الأنشطة في: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنسوجات، الملبوسات، المنتجات الجلدية، الخشب والفلين، الورق، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام، فحم الكوك، المواد الكيميائية، المنتجات الصيدلانية.

إضافة إلى المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الآلات والمعدات غير المصنفة، المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، الصناعات التحويلية، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات.

ويوجد نحو 155 نشاطا فرعيا يتطلب الحصول على ترخيص صناعي، وبعضها يتطلب الحصول على تراخيص إضافية من جهات أخرى منها هيئة الغذاء والدواء، وزارة الداخلية، الشهادات البيئية، وزارة الإعلام، وزارة الطاقة، توفر مختبرات، هيئة الطيران المدني.