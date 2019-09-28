أمريكا تشترط الإفراج عن سجين مقابل السماح لظريف بزيارة صديقه

وكالات(صدى):

رفضت الولايات المتحدة طلبا من وزير خارجية النظام الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة سفير بلاده لدى المنظمة الدولية في مستشفى في نيويورك حيث يعالج من السرطان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه سيتم قبول طلب ظريف إذا أفرجت إيران عن أحد الأمريكيين الذين تحتجزهم.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت قيودا مشددة على سفر ظريف قبل زيارة للأمم المتحدة هذا الشهر، وكذلك الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك.