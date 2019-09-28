بالفيديو.. اتهامات بالعنصرية لإعلان للبنوك السعودية عن « الحنشل »
واجه إعلان لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، بشأن السرقة الإلكترونية، اتهامات بالعنصرية والانحياز ضد فئة من المجتمع.
ويبدأ الإعلان بتعديد خطوات السرقة الإلكترونية، ومخاطر الاختراقات، ثم يظهر شاب بلهجة بدوية يتحدث عن خبرته في الحنشلة والسرقة على النظام القديم، ووصمه بالجهل.
وأثار الإعلان غضب رواد مواقع التواصل، مطالبين بمحاسبة اللجنة على الإعلان الذي وصفوه بـ المسيء.
احذر السرقة الالكترونية#البنوك_السعودية #لجنة_الاعلام_والتوعية_المصرفية pic.twitter.com/VzZDn4KsbN
— البنوك السعودية (@SaudiBanks) September 26, 2019
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