تعرف على الغرامة المحددة لكل مخالفة بلائحة الذوق العام

علي القحطاني(صدى):

بعد تحديد وزارة الداخلية لضوابط لائحة الذوق العام، التي دخلت حيز النفاذ بداية من اليوم، ننشر الغرامة المحددة لكل مخالفة.

وبحسب التصنيف، فإن مخالفة التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفا ذات طبيعة جنسية، غرامتها 3000 ريال في المرة الأولى، و 6000 حال تكرارها.

فيما تضمنت عقوبة رفع صوت الموسيقى داخل الاحياء السكنية، 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال حال تكرارها.

وبلغت غرامة تشغيل الموسيقى في أوقات الأذان والإقامة 1000 ريال ومضاعفتها حال تكرار المخالفة.

وفيما يلي الغرامات المحددة بالتفصيل على كل مخالفة: