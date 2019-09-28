رجل يقطع جسد آخر ويلقي بجثته في الطريق العام بعد تحرشه بزوجته

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل عامل نظافة، وتمزيق جثته وإلقاءها بالطريق العام، وذلك بعد تحرشه بزوجته.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول في العقد الرابع وبها جروح طعنية وقطعية متفرقة أعلى الطريق الدائري.

وتم تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه عامل جامع قمامة، كما تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أربعيني يعمل ميكانيكي.

وتم ضبط الجاني، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من المجني عليه لسابقة قيامه بالتحرش جنسيًا بزوجته.