ضبط مقيم بحوزته مبلغ يقارب النصف مليون مجهولة المصدر

نايف السالم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة، بمقيم من جنسية آسيوية يستخدم محلاً تجارياً لتحويل مبالغ مالية بطريقة غير نظامية خارج البلاد.

وكان رجال البحث والتحري بشعبة الضبط الإداري اشتبهوا بأحد المواقع بالنكاسة عبارة عن خياط ملابس وتبين وجود نشاط غريب في الموقع.

وبمداهمة الموقع تم ضبط مقيم من جنسية آسيوية وتم العثور على مبلغ يتجاوز 400 ألف ريال جاهزة للتحويل خارج المملكة.

وسُلم الشخص والمضبوطات لشرطة أجياد والتي بدورها أحالت ملف القضية إلى النيابة العامة.