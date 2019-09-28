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  3. عبدالعزيز الغيامة : لا يوجد حكيم في النصر يوقف هذه المهزلة

عبدالعزيز الغيامة : لا يوجد حكيم في النصر يوقف هذه المهزلة




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 34 دقيقة

نادي جاليات والفوضى فيه منذ إنشائه وكل مايحدث فيه ورائه المنافقين والإعلاميين والنصابين والمنافقين والحساد والغيرة من الجار !! وهذا أعمى بصيرتهم وعقوبة بسبب أكل حقوق العاملين واللاعبين وكل من له حق منذ إنشائه . ودعاء اصحاب الحقوق عليهم …………..

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