عبدالعزيز الغيامة : لا يوجد حكيم في النصر يوقف هذه المهزلة

الجمعة 27
سبتمبر
نادي جاليات والفوضى فيه منذ إنشائه وكل مايحدث فيه ورائه المنافقين والإعلاميين والنصابين والمنافقين والحساد والغيرة من الجار !! وهذا أعمى بصيرتهم وعقوبة بسبب أكل حقوق العاملين واللاعبين وكل من له حق منذ إنشائه . ودعاء اصحاب الحقوق عليهم …………..
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
زائر[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 34 دقيقة
نادي جاليات والفوضى فيه منذ إنشائه وكل مايحدث فيه ورائه المنافقين والإعلاميين والنصابين والمنافقين والحساد والغيرة من الجار !! وهذا أعمى بصيرتهم وعقوبة بسبب أكل حقوق العاملين واللاعبين وكل من له حق منذ إنشائه . ودعاء اصحاب الحقوق عليهم …………..