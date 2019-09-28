« الكفة كانت تميل للأهلي ».. فيتوريا يُبرر التعادل

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب النصر فيتوريا، إنه مازال أمامهم مشوار طويل لتعديل وتحسين النتائج،وذلك عقب التعادل السلبي أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وأضاف فيتوريا: لعبنا ثلاث مُباريات خلال عشرة أيام وأرهقتنا بشكل كبير وأصبحت مثل كرة الثلج تفاصيل صغيرة جعلت المشكلة اكبر.

وتابع: نحن الآن في بداية المطاف في الدوري ولدينا الكثير من المباريات لتحسينها.

واستكمل:يجب الآن أن نأخذ كل مُباراة في الدوري بِمثابة النهائي ، نسعى لتطوير الفريق خطوة بِخطوة.

واستطرد: الفريقان يمران بظروف سيئة وكلاهما تعرضا للضغط في هذه المباراة وكانت كفة الجاهزية تميل قليلًا للأهلي.