« الكفة كانت تميل للأهلي ».. فيتوريا يُبرر التعادل
قال مدرب النصر فيتوريا، إنه مازال أمامهم مشوار طويل لتعديل وتحسين النتائج،وذلك عقب التعادل السلبي أمام الأهلي في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.
وأضاف فيتوريا: لعبنا ثلاث مُباريات خلال عشرة أيام وأرهقتنا بشكل كبير وأصبحت مثل كرة الثلج تفاصيل صغيرة جعلت المشكلة اكبر.
وتابع: نحن الآن في بداية المطاف في الدوري ولدينا الكثير من المباريات لتحسينها.
واستكمل:يجب الآن أن نأخذ كل مُباراة في الدوري بِمثابة النهائي ، نسعى لتطوير الفريق خطوة بِخطوة.
واستطرد: الفريقان يمران بظروف سيئة وكلاهما تعرضا للضغط في هذه المباراة وكانت كفة الجاهزية تميل قليلًا للأهلي.
اترك تعليقاً