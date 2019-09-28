أحلام تُسيء للإعلاميين بالمملكة في اليوم الوطني

أميرة خالد(صدى):

تسببت الفنانة الإماراتية أحلام في إثارة الجدل كعادتها بعد أن تجاهلت عدد من الإعلاميين السعوديين بعد أن انتظروها في اليوم الوطني الـ89 خلال حفلها بجدة.

وكشفت مصادر إن أحلام تجاهلت الإعلاميين السّعودييّن، الذين استمرّوا في انتظارها لساعات طويلة عقب حفلها بجدة .

وقالت المصادر إنه خرج مدير أعمالها لإخبار الإعلاميين بأن الفنانة لن تستطيع إجراء اللقاءات الإعلامية بجدة بسبب ضيق الوقت.

ودشن إعلاميّون هاشتاج على منصّة تويتر حمل عنوان “احلامتتجاهلالاعلام_السعودي ، وشارك فيه أسماء كبيرة رافضين تصرّفها.

يُذكر أنّ الفنانة الإماراتية أحيت حفلها قبل أيام قليلة بمناسبة اليوم الوطنيّ السّعوديّ الـ 89، الذي صادف الإثنين الماضي، بمشاركة كوكبة من الفنانين والمشاهير.