بيان من الجيش المصري.. والسيسي: معركتنا مع الإرهاب لن تنتهي بدون إرادة شعبية

القاهرة(صدى):

كشفت القوات المسلحة المصرية، الجمعة، عن مقتل ضابط وإصابة 9 جنود أثناء اشتباك وتنفيذ أعمال تفتيش بالكمائن على الطرق ومداهمة البؤر الإرهابية شمالي سيناء.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن « المعركة مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه إن كان إرهاب عقول أو أنفس ».

وأضاف في بيان له: « سلام على كل من روى بدمائه الزكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداء لهذا الوطن ».

وتابع: « إن سرطان الإرهاب لا زال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان وإنا لمنتصرين بإذن الله ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا زال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة ».

واختتم: « شعب مصر العظيم، أود أن أؤكد أن معركتنا مع الإرهاب لم ولن تنتهي بدون إرادة شعبية عازمة على القضاء عليه بشتى أنواعه، سواء كان إرهاب العقول أو الأنفس، ولذلك أود أن تكون غاية أمتنا هي القضاء على هذا الإرهاب وإعلاء مصلحة الوطن ».

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، نشاط للجماعات المعادية التي تستهدف النيل من استقرار مصر، خاصة بعد ظهور الفنان والمقاول المصري محمد علي، على الساحة ونشره مقاطع فيديو له من إسبانيا تحرّض المصريين على التظاهر.