عمادة شؤون الطلاب والشراكة المجتمعية بأم القرى تقيم احتفالاً باليوم الوطني 89

عبير شفلوت (صدى):

احتفل منسوبات عمادة شؤون الطلاب وكالة التوجيه والإرشاد والشراكة المجتمعية بجامعة أم القرى بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين بمقر الطالبات بالزاهر ،تحت شعار همة حتى القمة .

بإشراف سعادة الدكتورة آمال بنت عمر خيرو سندي والتي رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني (وقالت او اي كلمة مناسبة ) نسأله تعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر و أن يديم علينا نعمه الأمن والأمان ويأخذ بيد ولاة أمرنا لكل ما فيه الخير والصلاح .

وقالت سندي سعدنا صباح اليوم بالإحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا وهذا أقل ما يقدمه أبناء وبنات هذا الوطن للتعبير عن ولائهم وحبهم له ، هذا اليوم الذي شهدت فيه بلادنا ارساء قواعد الدولة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ٨٩ عاما عاش فيها المواطن في استقرار و مجد و ازدهار

وقد شارك الإحتفال الفارسة السعودية ابرار العبيسي وهي أول سعودية حصلت على رخصة تدريب الخيل وقفز الحواجز من الإتحاد السعودي للفروسية ، وعبرت العبيسي عن مشاعرها قائله “وطني عمري إلى أن أموت ، كل عام ووطني الحبيب بألف خير” سُعدت بمشاركتي ضمن احتفالات أم القرى باليوم الوطني ٨٩ و ذكرت أن اصداء هذه الإحتفالية جعلتني أرى الكثير من محبي الخيل مشيرة إلى أن هواية الخيل كانت رمز من رموز المملكة ، اذ كانت لدى الملك عبد العزيز رحمه الله فرس تسمى عبيه والتي فتح بها نجد كامله .

وتضمن الحفل عدداً من الفعاليات منها السلام الملكي تلا ذلك عرض الخيل وكذلك العرضة النجدية التي شارك فيها عدداً من طالبات الجامعة .

بحضور سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي و عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هاله بنت سعيد العمودي .

وفي الختام قدمت سندي خالص الشكر والتقدير لسعادة عميد شؤون الطلاب د . عمر بن سراج سنبل لدعمه ومساندته في تقديم كل مايسعد الطالبات ولوكيلات ومنسوبات وطالبات الجامعة وكل من حضر الحفل ، ولإدارة شركة ويستر و زيكا للمطاعم التي قدمت القسائم المجانية للحاضرات ومعرض دي روز لتنسيق الزهور .