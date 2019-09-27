3 طرق للحصول على تأشيرة سياحية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تبدأ المملكة، غدًا السبت، تلقي طلبات الحصول على التأشيرات السياحية، حيث ستكون مدة صلاحيتها 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

وكشف المملكة، عن 3 طرق يمكن من خلالها الحصول على التأشيرة، هي:

1. التسجيل عبر المنصة الإلكترونية «أونلاين» أو استخدام ماكينات مجهزة لاستخراج التأشيرة في دقائق.

2. عند الوصول للمنافذ والمطارات (مطار الملك خالد ومطار الملك عبدالعزيز ومطار الملك فهد ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومنفذ جسر الملك فهد ومنفذ البطحاء البري).

3. عبر ممثلي السفارات والقنصليات السعودية بالخارج للدول المصرح لها.

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