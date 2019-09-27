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بي إيه إي سيستمز توفر وظائف شاغرة

بي إيه إي سيستمز توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز، عن إتاحة فرص وظيفية في التخصصات الهندسية والإدارية والفنية والصحية للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل ة في الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: مدير السلامة، مخطط الأصول، مراقب خطوط الصيانة- التايفون، مشرف أول التسلح- التايفون، مشرف التسلح- التايفون، مستشار الصيانة، كبير موظفي الموارد البشرية، مشرف فني متجر التسليح- التايفون.

وتضمنت الوظائف أيضًا: أخصائي جودة البيانات- التايفون، مدير مشروع، قائد فريق تحسين المخزون- التايفون، قائد فريق الصيانة- بوابة اللوجستيات الهندسية، مسؤول ضمان الامتثال والتدريب البحري، قائد فريق العمليات- بوابة اللوجستيات الهندسية، فني صيانة الأنظمة الكهربائية- الهوك، أخصائي طبيب طيران.

ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .


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