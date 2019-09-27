بشأن المونديال.. قطر: سنسهل ونخفض أسعار الكحوليات.. والمثليين لا خوف عليهم

نايف السالم(صدى):

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أن البلاد ستسهل على مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم الحصول على مشروبات كحولية.

وأكد الرئيس التنفيذي للجنة ناصر الخاطر، أنه سيتم استخدام السفن السياحية لضمان استيعاب مليون زائر متوقع، بحسب تقرير لوكالة ” رويترز ” ، مؤكدًا على دخول مشجعي دول المقاطعة إلى البلاد.

وصرح الخاطر بأن: «قطر دولة محافظة ومتواضعة، الكحول ليس جزءا من ثقافتنا على عكس كرم الضيافة لدينا».

وأضاف: «بالنسبة لكأس العالم نريد التأكد من سهولة حصول الجماهير التي ستأتي من الخارج على (الكحول) والذين يريدون تناول المشروبات الكحولية أثناء وجودهم هنا لذا نريد العثور على أماكن مخصصة للجماهير للحصول على المشروبات الكحولية بخلاف الأماكن التقليدية».

وأوضح أن بلاده تفكر في خفض أسعار المشروبات الكحولية، متابعًا: «مشكلة أسعار المشروبات الكحولية هو أمر نناقشه في الوقت الحالي. ندرك وجود مشكلة بسبب الأسعار».

وأشار إلى أن المثليين ليس عليهم الخوف في قطر، حيث تحظر مثل هذه الأمور على الرغم من أن القانون لا يتم تطبيقه، مضيفاً: «أؤكد للجماهير من أي جنس أو توجه أو دين أو عرق أن قطر واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم وسيشعرون بالترحيب هنا».