بشأن المونديال.. قطر: سنسهل ونخفض أسعار الكحوليات.. والمثليين لا خوف عليهم
كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أن البلاد ستسهل على مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم الحصول على مشروبات كحولية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجنة ناصر الخاطر، أنه سيتم استخدام السفن السياحية لضمان استيعاب مليون زائر متوقع، بحسب تقرير لوكالة ” رويترز ” ، مؤكدًا على دخول مشجعي دول المقاطعة إلى البلاد.
وصرح الخاطر بأن: «قطر دولة محافظة ومتواضعة، الكحول ليس جزءا من ثقافتنا على عكس كرم الضيافة لدينا».
وأضاف: «بالنسبة لكأس العالم نريد التأكد من سهولة حصول الجماهير التي ستأتي من الخارج على (الكحول) والذين يريدون تناول المشروبات الكحولية أثناء وجودهم هنا لذا نريد العثور على أماكن مخصصة للجماهير للحصول على المشروبات الكحولية بخلاف الأماكن التقليدية».
وأوضح أن بلاده تفكر في خفض أسعار المشروبات الكحولية، متابعًا: «مشكلة أسعار المشروبات الكحولية هو أمر نناقشه في الوقت الحالي. ندرك وجود مشكلة بسبب الأسعار».
وأشار إلى أن المثليين ليس عليهم الخوف في قطر، حيث تحظر مثل هذه الأمور على الرغم من أن القانون لا يتم تطبيقه، مضيفاً: «أؤكد للجماهير من أي جنس أو توجه أو دين أو عرق أن قطر واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم وسيشعرون بالترحيب هنا».
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1206 ] نشر منذ 41 دقيقة
كفو يا اهل الخليج
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 38 دقيقة
كله ترفيه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83314 ] نشر منذ 26 دقيقة
استغفر الله العظيم ..
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 23 دقيقة
بما ان الخبر يخص من يدفع للناعقين والنابحين
تلون النابح في تعليقاتة وعم الكل(كلة ترفية)
(وكفو ياهل الخليج)
والتعميم معروفة بأنها لغة الحمقى !!
كيف لو كان احمق وذنب وايضآ وضيع !!
لا تتسترو بمعرفات لا تخدع غير ساذج نابح مثلكم
نتنكم نعرفة وشكلكم لا نجهلة
كيف نجهل من نضعة تليك حمام او نبروزة في ورق تواليت انتم انتم لا تتغيرون ولو طبعنا المداس بوجوهكم