وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: منسق البيئة، أخصائي علاج طبيعي أول، محلل فني تقنية المعلومات، أخصائي بصريات، مساعد طبيب الأسنان، أخصائي تقني التصوير، مساعد أول علاج توسيع الأسنان، مساعد علاج توسيع الأسنان، مهندس مشروع- التخطيط والجدولة.

وذكر المركز أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .