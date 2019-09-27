وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين؛ للعمل بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: منسق البيئة، أخصائي علاج طبيعي أول، محلل فني تقنية المعلومات، أخصائي بصريات، مساعد طبيب الأسنان، أخصائي تقني التصوير، مساعد أول علاج توسيع الأسنان، مساعد علاج توسيع الأسنان، مهندس مشروع- التخطيط والجدولة.
وذكر المركز أن التقديم متاح حاليًا، إذ يمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83314 ] نشر منذ 10 دقائق
باالتوفيق لجميع المتقدمين ..