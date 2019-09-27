محافظ قلوة يدشن المسيرة الوطنية للإدارات الحكومية ويرعى حفل الأهالي باليوم الوطني

حامد العمري (صدى):

رعى محافظ قلوة الأستاذ عبدالله بن حمدان العويدي بحضور وكيل أمانة منطقة الباحة لشؤون البلديات المهندس عبدالعزيز المالكي بمقر الساحة الشعبية حفل أهالي المحافظة باليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة تحت شعار ” همة حتى القمة ” والذي بدأ بمسيرة وطنية بمشاركة فريق الباحة ريدرز للدراجات انطلقت الساعة الرابعة والنصف عصراً شاركت فيها جميع الإدارات الحكومية وعدد من الخيالة بمشاركة أهالي وزوار المحافظة من أمام ثانوية الملك عبدالله حتى مدخل المحافظة الجنوبية والعودة إلى ساحة المحافظة.

كما دشن ” العويدي ” المعرض الفني الذي أعده مشرف ومعلمي التربية الفنية بمكتب التعليم بالمحافظة ومعرض التعليم بين الماضي والحاضر للمعلم جارالله الزهراني بمدرسة أبو هريرة الذي يضم مقتنيات تعليمية أثرية منذ عهد المؤسس إلى العهد الزاهر للوطن ثم أطلع على أعمال المرسم الحر والعرض المرئي لأعمال المكتب ومدارسه والذي أعدته لجنة الاحتفاء باليوم الوطني.

ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم للطالب بكلية العلوم والآداب عبد الله محمد الشدوي تلا ذلك كلمة رئيس البلدية الأستاذ محمد خميس العويفي تحدث فيها عن الوطن ومنجزاته وما وصل إليه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حتى أصبح هذا الوطن في مصاف الدول العظمى المتقدمه .

بعد ذلك القيت قصيدة وطنية للشاعر محمد خضران الزهراني عقب ذلك شاهد الحضور تيفو لطلاب مدرسة الشيخ عبدالعزيز الابتدائية تيفو ثم ألقيت قصيدة للشاعر محمد علي الدولج.

ثم قدمت لوحة وطنية بعنوان رؤية وطن من كلمات عضو المركز الإعلامي الشاعر فهد آل عمر أداء المنشدين محمد الغامدي ومهند الغامدي برعاية من مستشفى قلوة العام.

وألقى راعي الحفل كلمة رفع من خلالها التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ولسمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانون لتوحيد هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن – طيب الله ثراه – وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة وصولاً إلى العهد الزاهر عهد سلمان الحزم والعزم.

بعد ذلك كرم محافظ قلوة بمشاركة رئيس بلدية المحافظة الأستاذ محمد خميس العويفي ورئيس المجلس البلدي الأستاذ علي العويفي ذوي وأبناء شهداء الواجب بالمحافظة ومراكزها.

ثم قدم الاوبريت الوطني تحت شعار “همة حتى القمة” من أداء المنشد معيض العسكري بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية برعاية البلدية والمجلس البلدي.

وأختتم الحفل بالعرضة الشعبية أحياها الشاعرين محمد تهامي وحسن النويري على أنغام زير فرقة أبو مستور بمشاركة فرقة تهامه للفنون الشعبية تفاعل معها الحضور.

حضر الحفل مدير شرطة المحافظة العقيد خالد جمعان الغامدي ومديري الإدارات ورؤساء المراكز ومشائخ وأعيان القبائل وجمهور من المواطنين والمقيمين.

الجدير بالذكر بأن فعاليات اليوم الوطني لازالت مستمرة بالمحافظة حيث شاركت الإدارات الحكومية بالعديد من البرامج والفعاليات الاحتفائية والتي استهدفت كآفة شرائح المجتمع ومن البرامج زيارة للمرضى المنومين وفرق للأطفال بمنتزه الفرشه وزيارات لبعض المدارس لتكريم أبناء الشهداء والمرابطين بالحد الجنوبي وتوزيع هدايا في ميادين وشوارع المحافظة ومراكزها بمشاركة المسؤولين ومحاضرات توعوية وقصائد وطنية ومعارض فنية إضافة إلى احتفالات الموظفين ومنسوبي الإدارات.