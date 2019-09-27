بعد الفشل في حصد 3 نقاط.. يحيي الشهري: الجميع يمر بهذه المرحلة (فيديو)
علق لاعب النصر يحيي الشهري ، اليوم الجمعة، على نتيجه فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال اللاعب عقب المباراة: نطمح لأن نتدارك الأمور بوقفة الجميع مع الفريق ، و أي فريق من الممكن يمر بهذه المرحلة.
تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والنصر أضاعوا فرصًا بالجملة، في مباراة شهدت رقمًا قياسيًا في الفرص الضائعة خاصة من الأهلي في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .
يحيى الشهري – لاعب فريق #النصر :
نطمح لأن نتدارك الأمور بوقفة الجميع مع الفريق ، و أي فريق من الممكن يمر بهذه المرحله.#الاهلي_النصر_الدوري pic.twitter.com/ZsV1ynd56K
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 27, 2019
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