بعد الفشل في حصد 3 نقاط.. يحيي الشهري: الجميع يمر بهذه المرحلة (فيديو)

نواف السالم(صدى):

علق لاعب النصر يحيي الشهري ، اليوم الجمعة، على نتيجه فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال اللاعب عقب المباراة: نطمح لأن نتدارك الأمور بوقفة الجميع مع الفريق ، و أي فريق من الممكن يمر بهذه المرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والنصر أضاعوا فرصًا بالجملة، في مباراة شهدت رقمًا قياسيًا في الفرص الضائعة خاصة من الأهلي في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .