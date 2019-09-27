عبدالفتاح العسيري: نسعى لتحقيق بطولة هذا الموسم (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب الأهلي، عبدالفتاح العسيري، أن النصر كان أفضل فنيًا في اللقاء بين الفريقين، ولكن فرص الاهلي كانت أقوى.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، أن أجواء الملعب أثرت على اللاعبين، مضيفًا أنهم كلاعبين « جلسوا مع بعض قبل مباراة الفتح ونسعى لتحقيق بطوله هذا الموسم و المنافسه على الدوري».

وانتهى لقاء الأهلي والنصر بالتعادل السلبي، ليصبح الأهلي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، والنصر في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.