بعد خلع الحجاب.. شاهد الرقص والعري شعار حلا شيحة في «الجونة»

القاهرة(صدى):

واصلت الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة إثارة الجدل عقب خلعها الحجاب، خاصة خلال الأيام الأخيرة أثناء تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

ونشرت حلا شيحة فيديو لها من جديد وهي ترقص بشكل أثار استفزاز الجمهور الذي انتقد طريقة تصرفاتها خاصة وأنه لم يمضي الكثير على خلعها الحجاب.

وكانت ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا في دورته الثالثة والتي تختتم الجمعة المقبل.

كما أثارت الجدل بأخر إطلالة لها اليوم في مهرجان الجونة بارتداء فستان جديد عاري أظهر جزء كبير من جسدها.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 .