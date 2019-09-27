الجمهوريون في مأزق.. 300 دبلوماسي ومسؤول أمني يؤيدون محاسبة ترامب

واشنطن(صدى):

أعلن كثر من 300 مسؤول سابق في وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، التحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدًا للعزل.

وأصدر الدبلوماسيون بيانًا يقول: الموقعين خدموا في إدارات كلا الحزبين، وإنهم لا يريدون الحكم مسبقًا على الاستنتاجات التي قد يتوصل إليها الكونجرس في التحقيق.

وأضاف البيان: يبدو أن الرئيس ترامب استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد لاستدعاء تدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية.

وقال البيان: من شأن هذا أن يشكل إساءة استخدام غير معقولة للسلطة، كما أنه يمثل محاولة لإخضاع مصالح أمريكا الوطنية، ومصالح أقرب حلفائنا وشركائنا، لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية.

وعلى جانب أخر رفض مجلس النواب الأمريكي الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، اليوم مشروع قانون جمهوريًا يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدًا لعزله، والذي أعلنت عنه رئيسة المجلس نانسي بيلوسي هذا الأسبوع.

وشهد مشروع القانون الذي تقدم به كيفن مكارثي زعيم الجمهوريين في المجلس رفض 222 نائبًا مقابل 184، وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير.