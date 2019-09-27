« رهان غبي » يُنهي حياة رجل غرقًا

لندن(صدى):

أنهى رجل بريطاني حياته بعد أن دخل في رهان مع أصدقائه بعبور خزان مياه مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت ” ديلي ميل ” البريطانية إن ويسلي وود، 36 عامًا، في لندن تراهن مع أحد أصدقائه وهو دارين سبيرز على السباحة عبر خزان أورمسجيل.

وبدأ السباق واستطاع سبيرز كسب الرهان ولكن وود نزل تحت الماء وغرق على بعد 10 أقدام فقط من حافة الخزان وفقد حياته نتيجة لهذا الرهان.

حاول سبيرز والأصدقاء ديان باركنسون وتريفور أونيل انقاذ صديقهم وود من الماء، لكنهم لم يتمكنوا .

ونٌقل إلى مستشفى فورنيس العام الذي أعلن وفاته في وقت لاحق.

وذكر سبيرز المشارك في الرهان أثناء التحقيقات أنه تمكن من السباحة على بعد حوالي 30 قدمًا في الخزان قبل أن يدرك أن صديقه ليس بجواره.

وقالت جولي بيسويك، والدة ويسلي وود، إن ابنها كان يعمل منقذًا ومدربًا للياقة البدينة ولكن تناوله للكحول كان يؤثر عليه بشكل كبير.