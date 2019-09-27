تركي آل الشيخ يعرض مفاجأة على منتخب مصر

نواف السالم(صدى):

تفاجأ الشعب المصري، اليوم الجمعة، بعرض من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وعرض ” آل الشيخ ” على المنتخب المصري إقامة ودية مع البرازيل والأرجنتين دون كشف السبب أو المزيد من التفاصيل.

وقال ” آل الشيخ ” عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه.

وأضاف المالك السابق لنادي بيراميدز المصري: في حال الموافقة من الجانب المصري ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه.

ويبدأ موسم الرياض 15 أكتوبر ويستمر حتى 15 ديسمبر المقبلين.