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قرقاش: دفعنا 3 مليارات دولار مع المملكة لدعم استقرار السودان

قرقاش: دفعنا 3 مليارات دولار مع المملكة لدعم استقرار السودان
أبو ظبي(صدى):

أكد أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على أن دولته ستواصل دعمها للسودان.

وغرد قرقاش عبر ” تويتر ” :الإمارات حاضرة في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان في الأمم المتحدة، دعمنا لاستقرار وازدهار السودان مستمر.

وأضاف: قدمنا حتى الآن للمرحلة الانتقالية ثلاثة مليارات دولار بالشراكة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.. وشائج الأخوة والصداقة التاريخية تربطنا.
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وأشاد قرقاش بكلمة ألقاها رئيس وزراء السودان في الأمم المتحدة اليوم قائلًا: رسالة عاقلة ومسؤولة إلى المجتمع الدولي، وإن تحديات الانتقال السياسي سيتجاوزها السودان بإرادة مواطنيه ودعم أشقائه وترحيب المجتمع الدولي بمساره.


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