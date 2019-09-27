أصالة تكشف عن قصة لا يجوز الإعلان عنها حول شقيقها

أميرة خالد(صدى):

كشفت أصالة عن تعرض شقيقها للسرقة خلال الفترة الماضية، إلا أنه قرر مكافأة الشخص الذي سرقه.

وقالت أصالة عبر ” انستجرام ” : لا يجوز أن أُعلن هذه القصّة… ولكن أيضاً من المفروض أنّ أعلنها، لأنّ الحكاية يجب أن تكون أحلى وأبشع، ومن الحكايات الأحلى، أنّ أخي أنس نصري تعرّض للسرقة وهو خارج البيت “، وتابعت: ” وقد سُرقت منّه بعض الأشياء الثمينة ومبالغ بسيطة من المال.

وأضافت: تمّ العثور على ذاك الرجل في ذات الوقت، ولكنّه لم يعترف بكلّ شيء إلّا بعد مرور وقت، المهمّ أنّ أخي استرجع كلّ ما أخذه ذاك الرجل، وحزن أخي عليه لدرجة أنّه أعطاه المبلغ الّذي أعاده، سألته لماذا؟ قال لي أردتُ أن أُريحه من همٍّ سرق من أجله

واختتمت كلامها بأنها أرادت مشاركة جمهورها هذه القصة عن أخيها الطيب لأنَّ الحكايات الحلوة تجعل الأيام الحلوة.