إطلاق سامسونج القابل للطي.. والشركة: « رفقًا به »

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة سامسونج الكورية، اليوم الجمعة، عن إطلاق هاتفها القابل للطي «جالاكسي فولد» في الولايات المتحدة الامريكية.

وتضمن دليل استخدام الهاتف، نصيحة للمستهلكين بـ «التعامل برفق وعدم استخدام الضغط المفرط وعدم تعريض الهاتف للسوائل أو الجزيئات الصغيرة».

وعن مميزات الهاتف الذي يكلف ألفي دولار، فهو مزوّد بشاشة AMOLED مقاس 7.3 بوصة، مصممة بمواد بوليمر ذات طبقات من أجل المرونة، وهي أكبر شاشة هاتف ذكي لفئة جالاكسي حتى الآن.

كما يشتمل على ست كاميرات احترافية، ويمكن استخدام شاشة عرض ” إنفينيتي فليكس ” لمشاهدة مقاطع فيديو بحجم كبير، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، وهي مناسبة للألعاب على الإنترنت.