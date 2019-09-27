برج خليفة يتظاهر مع المصريين لدعم الاستقرار ضد الفوضى

أبو ظبي(صدى):

تضامن برج خليفة بالإمارات، اليوم الجمعة، مع مصر ضد دعوات التخريب التي تقودها قطر وتركيا.

وتزين برج خليفة خلال الساعات الماضية بعلم مصر تزامنًا مع احتشاد مصريون في شوارع مصر لإعلان دعم وتأييد الرئيس السيسي ضد المخربين.

وشهدت محافظات مصر، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة للمواطنين، لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.

ويحرص برج خليفة في العديد من المناسبات الهامة على التزين بما يتوافق مع الحدث في شكل مٌبهر، وهذه ليست المرة الأولى التي يتزين فيها البرج بعلم مصر.